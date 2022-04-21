Demet Özdemir göbeğine kadar inen dekolteli elbisesiyle poz verdi! İlk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından derin dekolteli pozunu paylaştı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Özdemir'e ilk yorum, sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi.

Studio Oyuncuları'nda iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Demet Özdemir, bir dönem dansçılık yaptı.

Oyunculuğa Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle başlayan Demet Özdemir, bu dizi sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.

Daha sonra Çilek Kokusu, No:309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarda yer alan Özdemir, oynadığı reklam filmleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

Kendisi gibi ünlü sevgilisi Oğuzhan Koç ile inişli çıkışlı ilişkilerinin ardından evlilik kararı alan Özdemir, özel hayatının yanı sıra cesur paylaşımları ile de adından söz ettiriyor.

Önümüzdeki yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu.

Dekolteli paylaşım

Son olarak başrolünü Şükrü Özyıldız ile paylaştığı Netflix'in Türk yapımı Aşk Taktikleri dizisinde rol alan Demet Özdemir, yine kusursuz fiziğini konuşturdu.

Instagram'da yaklaşık 15 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir, göğüs ve göbek dekolteli mini elbisesiyle çekildiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

Özdemir'in iddialı paylaşımına beğeni yağarken ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi.

Oğuzhan Koç, 30 yaşındaki oyuncunun cesur pozuna kalp emojisi koydu.