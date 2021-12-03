Demet Özdemir 'Gördün mü dansçıymış' haberlerine önce üzülüp sonra nasıl trend olduğunu anlattı

Demet Özdemir 'Gördün mü dansçıymış' haberlerine önce üzülüp sonra nasıl trend olduğunu anlattı

İbrahim Selim'in programına katılan Demet Özdemir, gündeme gelen dans videoları hakkında konuştu. Eskiden dansçılık yaptığını belirten ve çıkan haberlere üzüldüğünü söyleyen Özdemir, duygulandı.

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile seyircisinin karşısına çıktı.

Sergilediği oyunculuk performans ile dikkatleri üzerine çeken Özdemir, 4 aydır herhangi bir projede yer almadı.

9 yıldır aralıksız çalışan ve dinlenmek istediğini söyleyen oyuncu, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı.

Demet Özdemir 'bakın eski mesleği neymiş' haberlerine nasıl üzüldüğünü ve geçirdiği süreci anlattı.

Youtube üzerinden yayınlanan programa katılan ve samimi açıklamalar yapan Özdemir, dans ettiği dönem hakkında çıkan haberlere isyan etti.

O haberlerin kendisini üzdüğünü söyleyen Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'den destek gördüğünü söyledi.

DEMET ÖZDEMİR'İ ÜZEN "DANS" HABERLERİ

İbrahim Selim'in, "Herkes şimdi oo dans oo Demet süper falan diyor. Öyle değildi. Yani bir ara baya canını sıktılar. O zaman nasıl geçti senin için?" sorusuna Demet Özdemir şu sözlerle cevap verdi;

"Bu konuyu söylediğinde aklıma Selin geliyor, Hazal geliyor. Hatırladıklarım. Tanıştığım dizilerde oynadığım arkadaşlarım geliyor. Korkunçtu. Şu kötüydü İbrahim, gerçi o olmasa bile bence kötü. Ama ilk dizimi yaptığımda zaten röportaj verdim. Gazetede yayınlandı.

O zaman okumak istemediler. Çünkü yeterince ünü değildim. Ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim. Eskiden dans ediyordum. Ablam dansçıydı diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı.

O yüzden açıklamadım. Çok yeni aslında 2, 2,5 yıl önce. Bir haber çıktı. Şok şok diye. Başlıklar böyleydi. 'Evet Demet Özdemir'in asıl mesleği.' Reklama giriyorlar. Bittik dedik. Bir şey oldu. Ama ne oluğunu bilmiyorum. Bir şey yapmadığımın çok farkındayım. Kötü bir şey yaşamadığımın farkındayım. Fakat kendimi çok kötü hissettim.

Dedim ki; "Hemen seyirci seni bağrına basmayacak. Emek vereceksin bununla ilgili." 15 yıl mı 20 yıl mı yani. Daha yeni başlıyorum her şeye. 6. yılımdayım. Bittik dedim. Hemen zaten panik başlıyor, ne olduğunu bilmiyorum.

Demet Özdemir 'Gördün mü danşçıymış' haberlerine önce üzülüp sonra nasıl trend olduğunu anlattı VİDEO





"KAZANDIĞIM PARA BELLİ, UTANILACAK BİR ŞEY YOKTU"

Dans ettiğim ne varsa, 3 tane video. Saatlerce bunu konuştular. Ne biliyor musun? "Vay Demet'e bak ya. Gördün mü dansçıymış eskiden."Bu dil ne? Evet dansçıydım. Zaten biliyordunuz. Fakat bir şey yakalamış gibi davrandılar. Bu sefer ne oldu biliyor musun?

Gerçekten sevilmemekten korktum. Aslında bunda hiçbir şey yok. Dans etmekte kötü hiçbir şey yok ama maalesef o an öyle görmüyorsun.

O an küçülüyorsun. Çok kötüyüm, utandım. Paramı kazandım, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bu kazandığım para ile ne yaptığım belli. Hiç utanılacak bir şey yok.

Bir anda şunları gördüm. Selin Şekerci Tweet attı. "Ne yapmış yani?" diye. İyi hissettim kendimi. Çünkü ister istemez bir illüzyona kapılıyorsun. Gerçekten hata olduğunu düşünüyorsun. 5-10 dakikalık bir histen bahsediyorum."



