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Demet Özdemir kalçasına kadar yırtmaçlı elbisesiyle boğazı salladı!

Demet Özdemir kalçasına kadar yırtmaçlı elbisesiyle boğazı salladı!

Güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla yine adından söz ettirdi. Özdemir, bu sefer simsiyah kombiniyle dikkat topladı. İşte, o paylaşım..