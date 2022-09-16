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- Demet Özdemir kalçasına kadar yırtmaçlı elbisesiyle boğazı salladı!
Demet Özdemir kalçasına kadar yırtmaçlı elbisesiyle boğazı salladı!
Güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla yine adından söz ettirdi. Özdemir, bu sefer simsiyah kombiniyle dikkat topladı. İşte, o paylaşım..
- 16.09.2022 - 10:03
- Güncelleme : 16.09.2022 - 10:18
Başarılı oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile 28 Ağustos tarihinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Demet Özdemir, giydiği üç gelinlikle sosyal medyaya damga vurmuş, çok sayıda eleştiri aldı.
Çilek Kokusu, Doğduğun Ev Kaderindir ve Erkenci Kuş gibi birçok dizide rol alan Demet Özdemir, iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.
Son olarak Disney Plus'ta dizisi yayına giren ve katıldığı etkinlikte şıklığıyla güne damgasını vuran Demet Özdemir, yeni paylaşımlar geldi.
Özdemir'in son paylaşımları takipçileri tarafından oldukça beğenildi.
Demet Özdemir, beğeni yağan paylaşımına ise, "Gün gibi gün" notunu düştü.