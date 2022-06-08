Demet Özdemir minicik atletiyle ayna karşısında poz verince... 'Olaysın, fazlasın..'

Oğuzhan Koç ile düğün hazırlığı yapan Demet Özdemir, karavandan bir pozunu paylaştı. Ayna karşısına geçen ve güzelliğini sergileyen Özdemir'e hayranlarından beğeni yağdı.

26 Şubat 1992 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelen Demet Özdemir, 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinde yer alan oyuncu, performansı ile kısa süre içerisinde parladı.

Yaşadığı aşkları ve yer aldığı dizileri sayesinde herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Özdemir, kısa bir süre sonra şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturacak.

Hem yeni dizi hazırlıkları hem de düğün hazırlıkları yapan Özdemir, geçirdiği yoğun zamanlarda fırsat buldukça fotoğraf çektiriyor.

Son olarak karavanda çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Özdemir, hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medyanın aktif yüzlerinden olan genç ve başarılı oyuncu, cesur pozlarını hayranlarının beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Demet Özdemir'den yeni pozlar

Göğüs dekolteli ve göbeği açık kombiniyle ayna pozu veren Demet Özdemir, sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu.

Farklı kombiniyle ayna pozları veren güzel oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Paylaşımının altına yorum yazan takipçileri, "Olaysın resmen olay" yorumlarıyla dikkati çekti.