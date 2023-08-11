Demet Özdemir’e aşk yaradı! Bikinili pozlarıyla nefes kesti "Yunanistan’ın kraliçesi" Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir, Yunanistan’da tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme geldi.

Aşk Taktikleri filmindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz sene şarkıcı Oğuzhan Koç ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Çok kısa bir süre evli kalan Demet Özdemir, boşanmanın ardından yeni aşkını Yunanistan’da buldu. Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtı.

Özel hayatıyla uzun süre konuşulan 31 yaşındaki güzel oyuncu, tatilin tadını çıkarıyor.

Bikinili pozlarını sıraladı!

Yunanistan tatilinde tanıştığı yeni aşkıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir, tatilde çekildiği bikinili pozlarını yayınladı.

Ünlü oyuncunun bu pozlarına sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı. Kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Fit hali ile dikkat çeken Özdemir, Türk ve yabancı hayranlarından "Doğal güzel", "Kraliçe", "Güneş kadar güzel" ve "Allah nazarlardan korusun” şeklinde övgü dolu yorumlar aldı.

Yunanistan tatilindeyken katıldığı bir partide Yunan DJ Sergio ile tanışan Demet Özdemir, 16 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından sevgilisinin de yer aldığı kalp emojisiyle bir fotoğraf paylaşmıştı.