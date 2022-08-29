Demet Özdemir'in gelinliği tam bir hayal kırıklığı! 'Halı kaydırmaz mı o'

Demet Özdemir'in gelinliği tam bir hayal kırıklığı! 'Halı kaydırmaz mı o'

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Sarıyer’de bir otelde nikah masasına oturdu. Düğünün en çok konuşulan detayı ise gelinlik modeli oldu.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan başarılı oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Sarıyer’de bir otelde nikah masasına oturdu.

Acun Ilıcalı ile yapımcı Faruk Turgut'un nikah şahidi olduğu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe ünlüler akın etti.

Demet Özdemir'in giyeceği gelinlikler ise magazin gündeminde en çok merak edilen konular arasına girdi.

"Sonsuza kadar evet" diyen çiftin kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlikleri olay oldu.

Özdemir, düğününde tam 3 gelinlik giydi ve güzel oyuncu, en çok gelinliğiyle konuşuldu.

Özdemir, Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlik giymeyi tercih etti.

Güzel oyuncu, daha sonra Nihan Peker’in özel olarak tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

Özdemir, Londra’dan Alexander McQueen’in son kreasyonundan özel bir kıyafeti Düğün sonrası partisinde kendisi için özel olarak tasarlattı.

Gelinlik modeli beğenilmedi

Oğuzhan Koç ise Papillone tasarımı bir smokin tercih etti. Özdemir ve Koç’un stil danışmanlığını Rutkay Öziş üstlendi.

Demet Özdemir'in alay konusu olan ilk gelinliğinin dışında, Oğuzhan Koç'un boyunu uzatmak için giydiği ayakkabısı ise dikkatlerden kaçmadı.

Çiftin, seçimleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.

İşte, o yorumlar...