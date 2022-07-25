Demet Özdemir'in kısa parlak bluzunun fiyatı şaşkına çevirdi!

Güzel oyuncu Demet Özdemir'in ayna karşısında poz verdiği askılı bluzunun 41 bin TL olduğu öğrenildi.

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile evililik yolunda ilk adımı attı.

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Son olarak evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatil paylaşımlarıyla gündem oldu.

Takipçilerinin ilgiyle takip ettiği Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını ve hastalığını ağır geçirdiğini duyurmuştu.

Hastalığını ağır geçirdiğini belirten Özdemir, "negatif"e dönmüştü.

Özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, yayınladığı kare ile dikkatleri üzerine çekti.

Bluzunun fiyatı 41 bin TL

15,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncu, son olarak parlak gümüş renkteki bluzuyla ayna karşısında poz verdi.

Oyuncunun beyaz eşofman üzerine giydiği parlak bluzu dünyaca ünlü markaya ait.

Bluzun fiyatı ise 41 bin TL.