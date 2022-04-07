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    Demet Özdemir'in öz ablası gözleriyle nefes kesti! 'Kardeş demeye bin şahit'

    Dans ile başladığı kariyeri oyunculukla parlayan Demet Özdemir'in ablası, güzelliği ile görenleri şaşırttı. Derya Özdemir, kardeşine şöhret yolunu aralayan ilk isimlerden...
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 20:03
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    Demet Özdemir'in öz ablası gözleriyle nefes kesti! 'Kardeş demeye bin şahit'

    Dans yeteneği ile ekran macerasına başlayan ancak oyunculuğu üstüne ekleyerek adını dünyalara duyuran Demet Özdemir, şu sıralar düğün telaşında...

    Güzelliği ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

    Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanınan Özdemir, devamında Çilek Kokusu, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle zirveyi gördü.

    Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Özdemir'in her paylaşımı ve hayatına dair bilgiler sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

    Şöhret ablasıyla başladı

    Kendisine şöhret basamaklarını arayalan Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir,“Çarkıfelek”e izleyici olarak İstanbul'a geldiğinde Mehmet Ali Erbil'le tanıştı.

    İstanbul'da kalma kararı alan Özdemir, şarkı klipleri ve dergi çekimlerinde çalıştı.

    Mustafa Sandal'ın "İsyankar" klibinde yer alan Derya Özdemir, annesi ve kardeşini de İstanbul'a yanına aldı.

    Kısa süre sonra gönlünü bir iş insanına kaptıran Özdemir, evlendi. Böylece Demet Özdemir için de parlamanın zamanı geldi.

    Demet Özdemir in öz ablası gözleriyle nefes kesti! Kardeş demeye bin şahit #1

    Güzelliğiyle büyüledi

    Geçimini sağlamak için çıktığı yolda başarı üstüne başarı yakalayan Demet Özdemir, ablası ile sık sık görüşüyor, sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

    Birbirinden güzel Özdemir kardeşler pek benzetilmese de, beğeni ve yorumlar peş peşe geliyor.

    Derya Özdemir, güzelliğini öne çıkaran pozlarıyla Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

    İşte Demet Özdemir'in öz ablası Derya Özdemir...

    Demet Özdemir in öz ablası gözleriyle nefes kesti! Kardeş demeye bin şahit #2

    Demet Özdemir in öz ablası gözleriyle nefes kesti! Kardeş demeye bin şahit #3

    Demet Özdemir in öz ablası gözleriyle nefes kesti! Kardeş demeye bin şahit #4

    Demet Özdemir in öz ablası gözleriyle nefes kesti! Kardeş demeye bin şahit #5

    Demet Özdemir in öz ablası gözleriyle nefes kesti! Kardeş demeye bin şahit #6

    Demet Özdemir in öz ablası gözleriyle nefes kesti! Kardeş demeye bin şahit #7


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