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- Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere taş çıkarttı! 'Adeta bir şaheser'
Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere taş çıkarttı! 'Adeta bir şaheser'
Ünlü manken ve sunucu Demet Şener sosyal medyanın gündemine oturdu.45 yaşındaki ünlü mankenin tatil pozları olay yarattı.İşte o kareler..
- 13.08.2022 - 10:05
Ünlü sunucu ve model Demet Şener havuz başından paylaştığı pozlar ile adeta gençlere taş çıkarttı.45 yaşındaki ünlü isim adeta sosyal medyayı salladı.
Tatilin tadını çıkaran Demet Şener'in sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırdı.
Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üerine çekmeyi başaran Demet Şener'in fotoğraflarına bakanlar gençlere taş çıkartıyorsun yorumları yaptılar.
Instagram'da 786 bin takipçisi bulunan Demet Şener sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.Son olarak mayolu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü manken büyük beğeni topladı.
İşte Demet Şener'in kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan o mayolu kareleri..