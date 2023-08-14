Demi Rose, Kapadokya'da verdiği cesur pozlar ile ortalığı yaktı geçti! 'Bu güzellik halis mi' Kapadokya'ya gelen ünlü model Demi Rose yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlü modelin sosyal medyayı sallayan o pozları..

Dünyaca ünlü İngiliz model Demi Rose geçtiğimiz günlerde tatil için Kapadokya'ya geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile adından söz ettiren Demi Rose Kapadokya'dan yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı. İddialı tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Demi Rose son pozları ile takipçilerinden tam not aldı. Kapadokya'ya hayran kaldığını dile getiren Demi Rose bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Demi Rose yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Gerçeküstü manzaralar, eski tarih ve unutulmaz deneyimlerle bir yolculuğa çıkarmayı vaat eden Türkiye'nin eşsiz bir destinasyonu olan Kapadokya'ya hoş geldiniz. Bu yüzden tabii ki ziyaret etmek zorundaydım!" İşte ünlü modelin beğeni toplayan Kapadokya kareleri..