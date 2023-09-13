Dengeleri alt üst edecek isim! Acun Ilıcalı Survivor All Star'ın 8. yarışmacısını açıkladı

TV8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Kısa bir süre sonra başlaması beklenen Survivor All Star 2024'ün büyük heyecana sahne olması bekleniyor.
Eski yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı.
Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor All Star'da mücadele edecek isimleri açıklamaya başladı.
Acun Ilıcalı'nın şimdiye kadar açıkladığı isimler arasında Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım ve Aleyna Kalaycıoğlu, Damla Can ve Turabi Çamkıran yer aldı.
8. ismi açıkladı
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2024'te yer alacak 8. yarışmacıyı açıkladı.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok." ifadelerine yer verdi.
Yiğit Poyraz, Survivor All Star'da yarışması kesinleşen 8. isim oldu.