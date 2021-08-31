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- Deniz ürünlerini sevenlere özel: Tereyağlı karides tarifi..
Deniz ürünlerini sevenlere özel: Tereyağlı karides tarifi..
MasterChef yarışması ilgiyle takip edilirken, bir yandan yapılan yemekler merak ediliyor. Yarışmayı izleyenler, bugün yapılan tereyağlı karides tarifini araştırıyor.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 21:25
MasterChef yarışması heyecan dolu yeni bölümüyle devam ederken, mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık için mücadele ediyor.
Kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmada, yapılan yemekler ise dikkati çekiyor.
Bugün ekrana gelen bölümde şefler, yarışmacılardan mezelerden oluşan yemekler yapmasını istedi.
Bunun akabinde yarışmayı izleyenler ise "Tereyağlı karides nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Tereyağlı karides nasıl yapılır?
TEREYAĞLI KARİDES NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 300 gr ayıklanmış karides
- 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı
- 1 çay kaşığı tu
- z 3-4 diş sarımsak
- Kırmızı toz biber
TEREYAĞLI KARİDESİN YAPILIŞI
- Karidesleri güzelce yıkayın daha sonra soğuk suya koyup, ocağa alın.
- Kaynamaya başladıktan sonra, 2 dakika tutun ve altını kapatın.
- Süzgeçten süzdükten sonra, bir tavaya karidesleri alın.
- Üzerine doğranmış sarımsak, biber, tereyağı ve tuzu ekleyip, yağ eriyip kızana kadar karıştırın.
- Yağ fokurdamaya başlayınca, 1 dakika tutun ve servis edin.