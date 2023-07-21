Deniz Yıldızı'nın masum Suna'sıydı! Çağdaş Serter'in son hali şaşırttı...

2009-2015 yılları arasında FOX TV'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Deniz Yıldızı dizisi, hafızalardaki yerini koruyor.

Bir grup gencin gelecek kaygıları ile birlikte așkları, dostlukları ve aile yaşantılarının karşısında verdikleri mücadeleyi konu edinen Deniz Yıldızı, birçok ismi üne kavuşturdu.

O isimlerden birisi de dizide Banu'nun ablası Suna karakterini oynayan Çağdaş Serter oldu.

Deniz Yıldızı'nın Suna'sı Çağdaş Serter'in şimdilerde ne yaptığı ise merak konusu oldu.

Hala doğal güzel

Deniz Yıldızı dizisinden sonra birçok dizide yer alan Serter, magazin basınından uzakta bir yaşam sürdürüyor.

Güzelliğini koruyan oyuncu, son haliyle de beğeni topladı.

Çağdaş Serter mesleğini de bırakmadı. Birçok Şehir Tiyatrosunda oyunculuk yapmaya devam ediyor.