Petrol
95.71
-0.97%
Euro
18.3906
0.50%
Dolar
17.9637
0.08%
Altın
1.034
0.31%
Borsa
2794
0.00%
Bitcoin
426.679
-1.47%
BTXN Coin
7.52
-1.05%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Deren Talu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti! 'Peri kızı gibisin'

    Deren Talu sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.Derin bacak yırtmaçlı kıyafeti sosyal medyayı salladı..
    • 09.08.2022 - 11:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deren Talu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti! 'Peri kızı gibisin'

    Defne Samyeli'nin büyük kızı olan Deren Talu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.25 yaşında olan Deren Talu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

    Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile takipçilerinin beğenisini toplayan Deren Talu'nun instagramda 379 bin takipçisi bulunuyor.

    Her paylaşımı büyük beğeni toplayan ünlü ismin fotoğraflarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geliyor.

    Deren Talu son olarak katıldığı bir gecede giydiği derin bacak yırtmaçlı kıyafeti ile gündeme geldi.İşte Deren Talu'nun o kareleri..

    Deren Talu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti! Peri kızı gibisin #1

    Deren Talu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti! Peri kızı gibisin #2

    Deren Talu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti! Peri kızı gibisin #3


    İlginizi Çekebilir

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrade

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Trabzon'da jigolo olmak isteyen şahıs dolandırıldı
    3. Sayfa

    Trabzon'da jigolo olmak isteyen şahıs dolandırıldı

    Fahriye Evcen'in yerine gelen oyuncu görenleri mest etti
    Medya

    Fahriye Evcen'in yerine gelen oyuncu görenleri mest etti

    Görüş Bildir