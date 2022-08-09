Deren Talu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti! 'Peri kızı gibisin'

Deren Talu sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.Derin bacak yırtmaçlı kıyafeti sosyal medyayı salladı..

Defne Samyeli'nin büyük kızı olan Deren Talu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.25 yaşında olan Deren Talu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile takipçilerinin beğenisini toplayan Deren Talu'nun instagramda 379 bin takipçisi bulunuyor.

Her paylaşımı büyük beğeni toplayan ünlü ismin fotoğraflarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geliyor.

Deren Talu son olarak katıldığı bir gecede giydiği derin bacak yırtmaçlı kıyafeti ile gündeme geldi.İşte Deren Talu'nun o kareleri..