Deren Talu'nun Hindistan pozlarına yorum yağdı: 'Hindistan'da bir prenses'

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Deren Talu'nun Instagram hesabından paylaştığı kareler takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Hindistan'a giden Deren Talu burada verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.
Özel hayatı ile de magazin gündeminde sürekli yer alan Deren Talu, Hindistan pozları ile dikkat çekti.
Hindistan'da bir düğüne katılan Deren Talu giydiği kıyafetler ile büyük beğeni topladı. Bol bol paylaşım yapan Deren Talu'nun pozlarına yüzlerce yorum yapıldı.
Deren Talu'nun paylaşımına "Hindistan'da bir prenses" ve "Muhteşem güzellik" şeklinde yüzlerce yorum geldi.
Deren Talu'nun Hindistan pozları takipçilerinden tam not aldı.
İşte o kareler...