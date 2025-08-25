Deren Talu'nun İbiza pozları beğeni topladı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu...

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Deren Talu'nun Instagram hesabından paylaştığı kareler takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Şimdilerde İbizi'da tatil yapan Deren Talu burada verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel hayatı ile de magazin gündeminde sürekli yer alan Deren Talu, İbıza pozları ile dikkat çekti.

Deren Talu'nun paylaşımına "Sen muhteşem bir detaysın" ve "Bu güzellik halis mi?" şeklinde yüzlerce yorum geldi.

Deren Talu'nun İbiza pozları takipçilerinden tam not aldı.

İşte o kareler...