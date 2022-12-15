Televizyon ekranlarında Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz'in derin bacak dekolteli pozu olay yarattı. Ünlü isim cesur pozuyla mest etti.

Ekranlarda daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, özel hayatının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da çokça gündeme geliyor. Ünlü isim son olarak sevgilisi Thor ile ayrıldığını açıklamış ve ekranlarda Kusursuz Kiracı dizisinde rol almıştı.

Deniz, Sivas'ta 28 Şubat 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Annesi ile babası öğretmendir. Anne babası Dilan 5 yaşındayken boşanmışlardır. Ünlü isim, lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi amıştır. Ünlü oyuncu ayrıca 7 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Ünlü isim, on beş yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” isminde şiir kitabı yayınlamıştır.

Dilan Çiçek Deniz, modellik de yapmıştır ve 2014 senesinde Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve bu yarışmada ikinci olmuştur. Deniz'in ilk rolü 2015'te Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan ve Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisinde canlandırdığı "Ebru" isimli karakterdir.

"Bodrum Masalı" dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu, Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile iki sezon boyunca başrolü paylaşmıştır. Alev Alev, Kusursuz Kiracı gibi yapımlarda rol almıştır.

"Yüreğimize inecek"

Ünle isim, bu kez derin bacak dekolteli cesur pozuyla olay oldu. Sere serpe uzanıp poz veren Deniz'in pozuna takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağarken, takipçilerden ünlü isme "Yüreğimize inecek", "Nasıl böyle fit kalıyorsun?" yorumları geldi.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



