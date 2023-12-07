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Derin dekoltesiyle mest etti! Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'sinden cesur pozlar "Doğal afet"

Derin dekoltesiyle mest etti! Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'sinden cesur pozlar "Doğal afet" TRT 1'in sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'ın yıldızı Eylül Tumbar, güzelliğiyle bir kez daha nefes kesti. Derin yırtmacıyla poz veren güzel oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı.