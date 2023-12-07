Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisiyle tanınan Eylül Tumbar, milyonların gönlünde taht kurdu.
Şimdi ise TRT 1’in sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz’da Alize karakterine hayat veriyor. Oyunculuk performansıyla göz dolduruyor.
Büyüleyici güzelliğiyle de dikkat çeken Eylül Tumbar, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden de hayranlarının ilgisini çekiyor.
Aktif paylaşımları ve paylaştığı pozlarla sıkça gündeme gelen genç oyuncunun son paylaşımı da büyük ilgi gördü.
Derin yırtmacıyla nefes kesti
21 yaşındaki Eylül Tumbar, mavi göğüs dekolteli elbisesi ve derin yırtmacıyla takipçilerinin beğenisini topladı.
İddialı elbisesiyle verdiği cesur pozlar, kısa sürede sosyal medyada beğeni rekorları kırdı. Gören gözlerini alamıyor.