Derin göğüs dekolteli pozları mest etti! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e yorum yağdı: Bitirdin bizi

Derin göğüs dekolteli pozları mest etti! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e yorum yağdı: Bitirdin bizi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla konuşuluyor. Ünlü ismin kızı bu defa derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti.

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babası Mehmet Ali Erbil'e karşı yaptığı göndermelerle konuşulmuştu.

Yasmin Erbil, babasını eleştirmesiyle dikkatleri üzerine toplamıştı. Babası Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı polemiğin ardından şovmenin kızı babasına destek olmuştu.

2 Aralık 1995 tarihinde dünyaya gelen ve 26 yaşında olan Erbil'in İstanbul'da dünyaya geldiği biliniyor. Erbil, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı mini elbiseli paylaşımlarıyla ve taytlı spor pozuyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Derin göğüs dekolteli pozu mest etti!

Erbil, bu defa derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozla konuşuldu. Sarı elbisesiyle poz veren Yasmin Erbil'in fitliği de dikkat çekerken, ünlü ismin paylaşımına takipçilerden "Sarı civciv", "Bitirdin bizi" yorumları yağdı.

İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...







