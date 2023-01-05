Derin göğüs dekoltesiyle mest etti! Aleyna Kalaycıoğlu'na alev yağdı: "Yaktın yine ortalığı"

Derin göğüs dekoltesiyle mest etti! Aleyna Kalaycıoğlu'na alev yağdı: "Yaktın yine ortalığı"

Survivor ile tanındıktan sonra müzik hayatına atılan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Survivor yarışmasıyla tanınan ve daha sonra şarkıcılık kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğu güzelliği ile dikkat çekiyor.

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettirdi.

Survivor'un ardından müzik kariyerine adım adan Aleyna Kalaycıoğlu özel hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl ile aşk dedikodularına karıştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun son instagram paylaşımına Sinan Akçıl'ın yaptığı yorum beğeni topladı.

Sinan Akçıl, Kalaycıoğlu'nun son paylaşımına "Yine başarınla tüm düşmanlarını üzüp dostlarını sevindiriyorsun. Müzik camiası seni erkenden kabul etti bile,geleceğin starı aynen böyle devam" yorumunda bulundu..

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun beğeni toplayan son instagram paylaşımı..