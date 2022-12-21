Derin göğüs dekoltesiyle olay yarattı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan kırmızılı poz

Galatasaray'a transfer olarak çokça konuşulan dünyaca ünlü futbolcu Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara, bu kez derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti. Nara'nın kırmızılı pozuna beğeni yağdı.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transfer olan Icardi, transfer olma süreciyle Galatasaraylı futbolseverler tarafından sıklıkla konuşulmuştu. Ünlü isim, 35 yaşında olduğu bilinen eşi ve menajeri Wanda Nara ile geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı. İkili, çalkantılı ayrılık süreci sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulmuştu. Nara, bu defa derin göğüs dekolteli yeni pozuyla olay oldu.

Wanda Nara derin göğüs dekoltesiyle olay yarattı!

Galatasaray'da yer alan dünyaca ünlü futbolcunun eşi Wanda Nara, Icardi ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Çalkantılı ilişkileriyle gündeme gelen ikilinin bir ayrıl bir barış ilişkileri sıkça konuşulmuştu ve çift açıklamalarıyla duyanları şaşırtmıştı.

İkilinin yaşadığı ayrılık süreci, hem Türk taraftarların ilgi odağı olmuş, hem de Arjantin, İtalya ve Fransa medyası tarafından çokça konuşulmuştu. Çiftin servetlerinin ise 60 milyon Euro değerinde olması duyanları şaşırtmıştı.

Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara, bu defa derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.

"Icardi senden asla ayrılmaz"

9 Aralık 1986 tarihinde dünyaya gelen ve 35 yaşında olan ünlü ismin kırmızılı ve derin göğüs dekolteli pozuna takipçilerden yorum ve beğeni yağdı. Nara'nın verdiği derin dekolteli poz çokça konuşuldu.

"Icardi senden asla ayrılmaz"

Ünlü futbolcu Icardi ile yaşadığı ayrıl barış ilişkisiyle gündeme gelen Nara'ya takipçilerinden "Icardi senden asla ayrılmaz", "Maşallah yenge" gibi yorumlar geldi.

İşte 35 yaşındaki Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...















