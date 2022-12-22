Derin yırtmacıyla büyüledi! Hadise'nin cesur pozları alev yağmuruna tutuldu! 'Yaktın yine ortalığı'

Ünlü şarkıcı Hadise cesur sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Hadise iddialı sahne kıyafetleri ve dansları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler ile boşanan ünlü şarkıcı boşanma sonrası sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

22 Ekim 1985'te Belçika'da dünyaya gelen Hadise ilk olarak 2005 yılında çıkardığı "Stir Me Up" isimli şarkı ile hem Belçika hem Türkiye'de büyük bir üne kavuştu.

Hadise daha sonra "Deli Oğlan" isimli şarkısı ile Türkiye'de bir tanınırlık elde etti. Ünlü şarkıcı Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" isimli parça ile temsil ederek dördüncü olma başarısı gösterdi.

Başarılı isim yıllar içerisinde birçok hit parça piyasaya sürerek adından söz ettirdi. Kariyerinin yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Hadise'nin instagram paylaşımları büyük beğeni topluyor.

Hadise'nin son konserinde giydiği kıyafet ve verdiği pozlar büyük beğeni topladı. İşte Hadise'nin son instagram paylaşımı..