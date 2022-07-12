Derya Uluğ sahne kıyafetiyle büyüledi! 'Fizik deyince sen'

Şarkıcı Derya Uluğ cesur sahne kıyafetleri ile magazin gündemine sık sık meşgül ediyor.Çeşme'de konser veren Uluğ'un kostümü dikkat çekti..

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ konserde giydiği kıyafet ile gündem oldu.Cesur sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı yine olay oldu.

Derya Uluğ sütyeniyle sahneye çıktığı konser fotoğraflarını instagram hesabından paylaştı.

Çeşme'de konser veren Derya Uluğ bu fotoğrafları "Sunset Konseriyle bayrama muhteşem bir giriş yaptık" notuyla paylaştı.Binlerce beğeni alan bu pozlara birçok yorum yapıldı.

İşte Derya Uluğ'un gündem olan sahne kıyafeti..