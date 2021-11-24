Destan 2.bölüm fragmanı: Dağ söyler, gök dinlesin biz köle değiliz!

Destan'ın yayınlanan yeni fragmanında; Akkız ve arkadaşlarının esir alındığı görüldü. Akkız esir alındıktan sonra saraya getirilirken, Batuga ile karşı karşıya geldi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final vermesinin ardından ekrana gelmeye başlayan Destan, ilk bölümü ile dikkati çekti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı Destan, oyuncu kadrosu ile beğeni toplamayı başardı.

İlginç bir hikayesi olan ve dün ilk kez ATV ekranlarında yayınlanan Destan, seyirciyi ekran başına kilitledi.

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı diziden, yeni bölüm sonrası ilk tanıtım geldi.

Dün akşam ekrana gelen ilk bölümde; hem Akkız'ın hem de Batuga'nın hikayeleri anlatıldı. Akkız babasını öldüren Alpagu Han'dan intikam almak için, iyi bir savaşçı olarak yetişti.

Alpagu Han'a at olan kervanları yağmalayan Akkız'ın tek derdi ve amacı ise babasının kanını yerde koymamak.

Bunun için bir fırsat yakalayan Akkız, Batuga'ya kız istemeye giden Alpagu Han'ı öldürdü. Ancak bunun bedeli ağır oldu ve arkadaşlarıyla esir düştü.

Yayınlanan son fragmanda; esir alınan Akkız ve arkadaşları saraya getirildi. Batuga'yı gören Akkız ise "Keşke aklın olsaydı. Sen Kağan olsaydın. Beni bu saraya tutsak etmezdin." dedin. İşte Destan 2.bölüm fragmanı...

Destan 2.bölüm fragmanı İZLE