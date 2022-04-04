Destan nefes kesen bir bölümle geliyor! Akkız annesine kavuşuyor, Çolpan Hatun ölüyor...

ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Balamir ve Çolpan Hatun'un vurulduğu görüldü. Çolpan Hatun, hayatını kaybederken Akkız, muradına erdi ve annesine kavuştu.

Yönetmenliğini Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Destan, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve İpek Karapınar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Destan dizisi, Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu ediniyor.

Her bölümü merakla beklenen dizinin 5 Nisan Salı akşamı ekranlara gelecek 18. bölümünden heyecanı arşa çıkaran bir fragman yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Çolpan Hatun ve Balamir'in okla vurulduğu görüldü. Daha fazla dayanamayan Çolpan Hatun, hayatını kaybetti.

Çolpan Hatun'un yerine geçen Batuga'nın, ''Düşmanı sevindirmek yok.'' sözleri dikkati çekerken izleyiciler, Çolpan Hatun'un ölmediğini, ölmüş gibi gösterildiğini belirten yorumlarda bulundu.

AKKIZ ANNESİNE KAVUŞTU

Öte yandan Akkız, ''Anamı kaçırdınız, sakladınız. Peşini bırakırım mı sandın?'' diyerek hesap sorarken Akkız'ın annesi ortaya çıktı.

Akkız'ın annesi rolüne hayat veren ismin ise Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı İnci Tataroğlu karakteriyle akıllara kazınan ve son olarak Avlu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sema Şimşek olduğu belirtildi.

Çolpan Hatun öldü mü? İpek Karapınar diziden ayrıldı mı? Akkız'ın annesi kim? Tüm bu soruların yanıtları, yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.

Destan 18. Bölüm Fragman VİDEO

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga'da babasına gerçekleri anlattığında hiç beklemediği bir tepki görür. Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçarlar ama Batuga ile arkadaşları buna hazırdır, çok önceden tüm yolları kesmişlerdir. Taizu ve Vargı'nın akıbetleri ne olacak? Kurduğu oyunla Tılsım Hatun'un ölmesine sebep olan Ulu Ece için yolun sonu mu? Vargı, Ulu Ece'yi ele verecek mi?

Batuga bölünen ülkesini birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine kendi hanlığını teklif eder ancak çolak olup çift eliyle kılıç tutamaması onun önündeki kapıları kapatır.