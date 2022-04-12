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    Destan'ın çekik gözlü güzeli Mei Jin memleketiyle şaşırttı! 'Ne Çinli, Ne Japon'

    Çekik gözleri ve sinsi planlarıyla Destan'ın sevilen karakteri Mei Jin'i canlandıran Esra Kılıç'ın aslen nereli olduğu sıklıkla gündeme geliyor. İşte Esra Kılıç'ın memleketi...
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 17:03
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    Destan'ın çekik gözlü güzeli Mei Jin memleketiyle şaşırttı! 'Ne Çinli, Ne Japon'

    ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi, hem hikayesi hem de oyuncularıyla izleyicinin beğenisini topluyor...

    Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

    Türklerin İslamiyet öncesi tarihine ışık tutulan dizide, Esra Kılıç yeni karakteri Mei Jin ile izleyicinin karşısına çıkıyor.

    Destan dizisinde Çin İmparatoru'nun kızı olan Mei Jin, aynı zamanda İmparatorun danışmanı Tiazu'nun Gök Hanlığı'nı içten fethetmek için yetiştirdiği Çinli bir prenses.

    Meij Jin'e ise güzel ve yetenekli oyuncu Esra Kılıç hayat veriyor.

    İlk kez Uygun Adım Aşk dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu Destan'daki performansıyla göz dolduruyor.

    Çekik gözleriyle gerçek bir Çinliye benzeyen Kılıç'ın aslen nereli olduğu da merak konusu.

    Herkes yabancı sanıyordu

    12 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da doğan ve aslen Türk olan Esra Kılıç, Saint Benoit Fransız Lisesi' nde lise öğrenimini tamamladı.

    Destan ın çekik gözlü güzeli Mei Jin memleketiyle şaşırttı! Ne Çinli, Ne Japon #1

    Mutfak Sanatlari Akademisi 'nde Profesyonel Aşçılık Eğitimi aldı. Sonrasında Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünden 2016 senesinde mezun oldu.

    Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarından itibaren başladı. Lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldıktan hemen sonra Uygun Adım Aşk adlı dizide Canan karakterini canlandırdı.

    Liseden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünü %100 burslu kazandı.

    Destan ın çekik gözlü güzeli Mei Jin memleketiyle şaşırttı! Ne Çinli, Ne Japon #2

    Oyunculuk eğitimi devam ederken Çalıkuşu dizisinde Nadide karakterini canlandırdı. 2015 senesinde Ortaoyuncular 2015 , Pera'daki Hayalet tiyatro oyununda Ahenk rolünde oynadı. 2016 senesinde mezun oldu. 2017'de Türkiye'nin en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden biri olan İçerde'de Fulya karakterini canlandırdı

    Destan ın çekik gözlü güzeli Mei Jin memleketiyle şaşırttı! Ne Çinli, Ne Japon #3

    2020 Mart ayı itibarıyla Payitaht Abdülhamid dizisinde Diana karakterini canlandırmmıştır.

    Destan ın çekik gözlü güzeli Mei Jin memleketiyle şaşırttı! Ne Çinli, Ne Japon #4

    Destan ın çekik gözlü güzeli Mei Jin memleketiyle şaşırttı! Ne Çinli, Ne Japon #5

    Destan ın çekik gözlü güzeli Mei Jin memleketiyle şaşırttı! Ne Çinli, Ne Japon #6


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