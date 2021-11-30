Destan'ın Çinli ve sinsi prensesi Mei Jin kimdir? Esra Kılıç hayat veriyor...

Çekik gözleri ve sinsi planlarıyla Destan izleyicilerinin merak konusu olan Mei Jin, Gök Hanlığı'nın içten fethetmek için yetiştirildi... Peki Mei Jin'i oynayan Esra Kılıç kimdir? İşte ayrıntılar...

Destan dizisi, hem hikayesi hem de oyuncularıyla izleyicinin beğenisini topluyor...

Türklerin İslamiyet öncesi tarihine ışık tutulan dizide, Esra Kılıç yeni karakteri Mei Jin ile izleyicinin karşısına çıkıyor.

Destan dizisinde Çin İmparatoru'nun kızı olan Mei Jin, aynı zamanda İmparatorun danışmanı Tiazu'nun Gök Hanlığı'nı içten fethetmek için yetiştirdiği Çinli bir prenses...

Peki Destan dizisi Mei Jin kimdir? Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...

DESTAN DİZİSİ MEİ JİN'İ OYNAYAN ESRA KILIÇ KİMDİR?

12 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Esra Kılıç, Saint Benoit Fransız Lisesi' nde lise öğrenimini tamamladı.Mutfak Sanatlari Akademisi 'nde Profesyonel Aşçılık Eğitimi aldı. Sonrasında Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünden 2016 senesinde mezun oldu.

Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarından itibaren başladı. Lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldıktan hemen sonra Uygun Adım Aşk adlı dizide Canan karakterini canlandırdı. Liseden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünü %100 burslu kazandı.

Oyunculuk eğitimi devam ederken Çalıkuşu dizisinde Nadide karakterini canlandırdı. 2015 senesinde Ortaoyuncular 2015 , Pera'daki Hayalet tiyatro oyununda Ahenk rolünde oynadı. 2016 senesinde mezun oldu. 2017'de Türkiye'nin en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden biri olan İçerde'de Fulya karakterini canlandırdı

2020 Mart ayı itibarıyla Payitaht Abdülhamid dizisinde Diana karakterini canlandırmmıştır.

Şimdilerde ise Destan dizisinde Mei Jin karakterini oynamaktadır.