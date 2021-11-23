Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? İşte Deniz Barut'un kariyeri

Destan dizisinde Ulu Ece karakterini canlandıran Deniz Barut'un hayatı, dizinin meraklıları tarafından mercek altına alındı. Peki Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu, senaryosunu ise Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin yeni dizisi Destan, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu edinen Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar yer alıyor.

Son olarak Baba Parası dizisiyle izleyici karşısına çıkan Deniz Barut, Destan dizisinde 'Ulu Ece' karakterine hayat veriyor.

Tarihi dönem dizilerine ilgi duyan izleyiciler, Ulu Ece'nin tarihte kim olduğunu ve karaktere hayat veren Deniz Barut'un hayatını araştırıyor.

Peki Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli ? Deniz Barut hangi dizilerde rol aldı, evli mi? İşte Deniz Barut'un biyografisi...

DESTAN ULU ECE KARAKTERİ HAKKINDA

Alpagu Han'ın eşi, Batuga'nın ağabeylerinin anası. Sadece Türk Hanı'nın eşi değil aynı zamanda Rus Vareg Kinezi'nin kızı.

DENİZ BARUT KİMDİR?

29 Mart 1983 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Deniz Barut, ilk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamlamıştır. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Deniz Barut, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video bölümünden mezun olmuştur.

Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer alan Barut, 1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. olmuştur. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bırakıp İstanbul'a gelen Deniz Barut, Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi almıştır.

Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalışan güzel oyuncu, bir süre Star TV'de kamera arkası ve önünde çalışmıştır.

Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yapan Deniz Barut, oyunculuk kariyeri boyunca; "Kaybolan Yıllar", "Anneler ile Kızları", "Elde Var Hayat", "Lale Devri", "Kara Para Aşk", "Son Çıkış", "Hayatımın Aşkı", "Avlu", "Sol Yanım" dizilerinde, "Sesinde Aşk Var", "Baba Parası" filmlerinde rol almıştır.

2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.

DENİZ BARUT'UN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER