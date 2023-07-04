DEVA Partili İdris Şahin'den Meclis'e giren 15 milletvekiliyle ilgili açıklama: Teklif CHP'den geldi Seçimlerde CHP listelerinden 15 milletvekili kazanan Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Ensonhaber canlı yayınında yaptığı açıklamasında DEVA Partisi'nin tek başına seçime girmesi halinde de 15 vekil alabileceğini söyledi.

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Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini geride bıraktı.

14 Mayıs’ı 28 Mayıs’a bağlayan seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha galip çıktı.

Seçimlere 6’lı masa adı altında girerken HDP’nin desteğini de beraberinde götüren muhalefette yenilgiye rağmen en fazla kar elde eden grup ise küçük partiler oldu.

Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden tam olarak 39 vekil aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığı bir kez daha tartışılırken, Deva Partisi'nin haksız milletvekili kazandığı da gündemdeydi.

Konu Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programında masaya yatırıldı..

Programa konuk olan Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, İlker Koç ile Sevda Türküsev'in sorularını yanıtladı.

Şahin, CHP listelerinden seçime giren DEVA'nın 15 milletvekilini tek başına girmesi halinde de alabileceğini söyledi.

"Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacaktı, şimdi 15 vekilin parlamentoda çok büyük bir esprisinin olmadığını biliyoruz"

Şahin şu ifadeleri kullandı:

Biz bir iş birliği yaptık ve bize talep CHP'den geldi. Biz kimseye gitmedik. DEVA olarak biz kendi özgür kimliğimiz, kendi amblemimizle seçimlere girmek istiyorduk. Babacan'ın bir dünya markası olduğuna dair bir düşüncemiz vardı. Bu teklif CHP'den geldi.



Kendi ellerinde anketler vardı. Asıl bizi birlikteliğe iten güçlendirilmiş parlamenter sistemdi. Biz yürütmeye talip olmuştuk. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacaktı. Şimdi 15 milletvekilinin parlamentoda çok büyük bir esprisinin olmadığını biliyoruz.

"Bizi inandırdılar, sonuç arzu ettiğimiz gibi gerçekleşmemiş olabilir"