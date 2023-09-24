Devlerin aşkı derlerdi! Müslüm Baba'nın biricik eşi Muhterem Nur'un güzelliğine bakın! "Baba haklıymış" Müslüm filmi ile hatırlara gelen Müslüm Gürses, biricik aşkı Muhterem Nur ile dolu dizgin bir aşk yaşadı. Merhum çiftin sevgisi, dillere destan oldu. Muhterem Nur'u görenler ise güzelliği karşısında Müslüm Baba'ya hak verdi.

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Milyonların "Müslüm Baba"sı Müslüm Gürses, 10 yıl önce aramızdan ayrıldı.

Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı.

59 yaşındaki Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Hayat hikayesiyle, mücadelesiyle, geride bıraktığı ve hala dinlenmekte olan eserleriyle Müslüm Gürses, unutulmayacak sanatçılar arasında yer alıyor.

Hayran kitlesi, ondan asla vazgeçmiyor; Acı da sevinç de Müslüm Baba şarkılarıyla paylaşılıyor.

Müslüm Gürses denilince akıllara aşktan başka bir şey gelmiyor; en acılı olanından...

Sonsuz aşkı: Muhterem Nur

Ömrünü adadığı biricik aşkı Muhterem Nur ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Müslüm Baba, dillere destan oldu.

2020 yılında hayatını kaybeden Muhterem Nur, güzelliğiyle hayran bırakırdı.

Nur, eşinin isteğiyle sanat yaşamını sonlandırırken, Gürses'in yaşamındaki en büyük destekçisi oldu.

Gençliği de yaşlılığı da birbirinden güzel olan merhum Muhteren Nur'un fotoğraflarını derledik.

İşte Müslüm Gürses ve büyük aşkı Muhterem Nur...