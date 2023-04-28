Devrim Özkan arabada dekolte verdi, gören yoruma koştu! "Gelsin Torreira bildiği gibi" Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde yer alan Devrim Özkan, güzelliğiyle büyüledi. Arabada dekolteli pozlar veren Devrim Özkan'a sosyal medyada yorum yağdı.

2 Eylül 1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi sayesinde tanınmaya başlandı.

Bu dizide Songül karakterine hayat veren Devrim Özkan, genç oyuncular arasında öne çıkmayı başardı.

Özkan'ın oyunculuğu dışında özel hayatı ve sosyal medya üzerinden verdiği birbirinden cesur pozları da konuşuldu.

İcardi ile adı aşk dedikodularına karışan ve koyu bir Galatasaray taraftarı olan Özkan'ın adı akabinde Torreira ile anıldı.

Bu iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Devrim Özkan'ın son olarak arabada verdiği pozlar gündem oldu.

Güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren Özkan göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Devrim Özkan arabada paylaştı

24 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçileri “Torreira bakma şu gönderilere”, “Çok güzelsin”, “Torreira görmesin”, “Dün gelmedin puan kaybettik”, “Seni çok seviyorum” yorumlarında bulundu.

Galatasaraylı olan ve bu sezon sarı - kırmızılıların birçok maçını stadyumdan takip eden Özkan’ın adı Lucas Torreira ile aşk iddialarına karışmıştı.

Kısa süre önce ayrılan ikilinin ilişkilerini bitirme sebebiyle ilgili ise flaş bir haber ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre Galatasaraylı futbolcu, Devrim Özkan'a "Oyunculuğu bırak, evlenelim. Seni sultanlar gibi yaşatırım" dedi. Ünlü futbolcunun bu isteği ilişkinin sonunu getirdi.