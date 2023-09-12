Devrim Özkan çölde fena soyundu! Sosyal medyanın ayarı bozuldu: "Kadın diye buna denilir be" Sosyal medya paylaşımlarıyal adından söz ettiren Devrim Özkan, son paylaştığı video ile hayranlarının aklını başından aldı.

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ensonhaber.com

2 Eylül 1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, Milas çevresinde büyüdü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazanan Özkan, 1. sınıfın sonunda okulu bıraktı ve İstanbul'a taşınarak ilk işi olan Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı.

Daha sonra Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo gibi projelerde yer alan Özkan, asıl çıkışını Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde "Songül Acarerk" karakterine hayat vererek yaşadı.

Bu diziyle birlikte koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu ortaya çıkan Özkan, Icardi ile anılmaya başladı.

Icardi'nin Wanda Nara ile barışması sonrası bu defa adı Lucas Torreira ile anılan Dervim Özkan, son videosuyla gündeme geldi.

Büüyleyici anlar!

Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabından yayınladığı son video, hayranlarının adeta aklını başından aldı.

Çölde mayosuyla poz veren Devrim Özkan'a hayranlarından bolca yorum ve beğeni geldi.

Ne Gemiler Yaktım dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Özkan'ın güzelliği uzun süre konuşulacak gibi duruyor.