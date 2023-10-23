Show TV'de izleyicileri büyüleyen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başarılı yıldızı Devrim Özkan, Songül karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu.
Genç yaşına rağmen sergilediği oyunculuk yeteneğiyle büyük beğeni topluyor ve kariyerinin zirvesine doğru emin adımlarla ilerliyor.
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile yeni bir aşka yelken açan Devrim Özkan, sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor.
Instagram’da yaklaşık 900 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu, sık sık cesur tarzı ve iddialı pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Dekoltesi nefes kesti!
Mini elbisesi ve çizmeleriyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun cesur pozları, sosyal medyayı yıktı geçti.
İşte o pozlar...
Kariyerinin yanı sıra aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarıyla da gündemde kendine yer bulan güzel oyuncu, takipçilerini sık sık şaşırtıyor.
Son kareleriyle yine takipçilerinin beğenisini kazandı.