Haberler



Medya



Devrim Özkan dekolte verdi, gören eridi bitti "Böyle fizik…"

Devrim Özkan dekolte verdi, gören eridi bitti "Böyle fizik…" Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Devrim Özkan, tarzı ve cesur pozlarıyla gündemde! Bu kez dekoltesiyle beğeni rekorları kırıyor. İşte o kareler...