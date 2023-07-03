Devrim Özkan dekolteli pozunu yayınladı, Galatasaraylı taraftarlar coştu "Yakışır yengemize" Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yıldızı Devrim Özkan, yeni pozuyla sosyal medyayı salladı. Göğüs dekolteli kıyafetiyle takipçilerini büyüledi. O poza kullanıcılar kayıtsız kalamadı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin sevilen oyuncusu Devrim Özkan yine adından söz ettirmeyi başardı.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de ön plana çıkan başarılı oyuncu sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında.

Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan, bu kez göğüs dekolteli kıyafetiyle hayranlarını adeta büyüledi.

Takipçileri kayıtsız kalamadı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımıyla gündeme oturan ünlü oyuncu, binlerce beğeni ve yorum alarak takipçilerinin gözdesi haline geldi.

Devrim Özkan'ın göğüs dekolteli pozunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, cesur tarzıyla da kendine hayran bıraktı.

Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile adı aşk dedikodularına karışan Devrim Özkan'ın bu pozuna taraftarlar akın etti. Binlerce beğeni ve yorum geldi.