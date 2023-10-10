Devrim Özkan deri kostümüyle sere serpe uzandı! 'Torreira bunu beğendi' Devrim Özkan'ın sosyal medyadan paylaştığı kareler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte güzel oyuncunun son Instagram pozları...

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25 yaşındaki ünlü oyuncu Devrim Özkan oyunculuğunun yanında güzelliği ile de dikkat çekmeye devam ediyor.

Devrim Özkan hem özel hayatı ile hem de cesur paylaşımları ile magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor.

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de canlandırdığı Songül karakteriyle hafızalara kazınan Devrim Özkan güzelliği ile adeta büyülüyor.

Adı uzun süredir Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk dedikodularına karışan Devrim Özkan gündemden düşmüyor.

Instagram'da 891 bin takipçisi bulunan Devrim Özkan her paylaşımı ile beğeni topluyor.

Yakında Show TV ekranlarında başlayacak olan "Ne Gemiler Yaktım" isimli dizisinde Fidan karakterine hayat vermeye hazırlanan Devrim Özkan Instagram pozları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncunun son pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Devrim Özkan'ın son paylaşımı..