Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldız ismi Devrim Özkan, sosyal medyaya attığı her kare ile beğeni ve İcardi hakkında yorumlar almaya devam ediyor.

2 Eylül 1998 yılında Muğla'da hayata gözlerini açan Devrim Özkan, son zamanların en popüler genç yıldızları arasına adını yazdırmayı başardı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimine devam eden Özkan, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi sayesinde ünlenmeye başladı.

İlk olarak Rüya dizisi ile ekran karşısına geçen Devrim, akabinde TRT ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde yer aldı.

Vuslat'tan sonra Ramo'da seyirci karşısına geçen Devrim Özkan, Gelsinm Hayat Bildiği Gibi dizisinde de Songül'e hayat veriyor.

Ertan Saban ile oldukça iyi bir uyum yakalayan Devrim Özkan, aynı zamanda da koyu bir Galatasaray taraftarı...

Galatasaray maçlarında boy gösteren ve sosyal medya üzerinden günlerce konuşulan Devrim Özkan, Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile fotoğraf çektirdi.

Özkan'ın çektirdiği bu fotoğraf sonrası Galatasaray taraftarları, sosyal medyada aşk iddialarını peş peşe dile getirmeye başladı.

Devrim Özkan, bu aşk iddialarının ardından sosyal medyay attığı her fotoğrafta İcardi ile ilgili yorumlar almaya başladı.

Son attığı karelerde yine güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken başarılı isim, İcardi yorumlarına engel olamadı.

Devrim Özkan güzelliği

Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını her geçen gün artıran Devrim Özkan, paylaştığı karelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzelliğini sık sık hayranlarına karşı sergikeyen Devrim Özkan, sarı elbisesi ve bikinili pozlarıyla olay oldu.

Devrim Özkan'ın pozlarına yorum yapan hayranları, İcardi hakkında da yazmaktan kendisini alamadı. Ancak İcardi'nin Wanda Nara'dan boşandığı ve hayatında başka biri olduğu gündeme geldi.

Ne olmuştu?

İngiltere’den The Sun’a ait haberde, “29 yaşındaki Icardi’nin, şimdi de Türk oyuncu Devrim Özkan ile birlikte olduğu konuşuluyor. Arjantinli, Devrim Özkan ile el ele görüntülendi.” ifadeleri yer aldı.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan’dan ve başarılı futbolcu Mauro Icardi cephesinden konuyla ilgili açıklama gelmedi.