Devrim Özkan Instagram’ı yıktı geçti! Mayolu pozuna yorum yağdı "Fizik kadın" Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle gönüllerde taht kuran Devrim Özkan, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncu pembe mayosuyla kamera karşısına geçti. Verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı.

Geçtiğimiz sezon final yapan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Show TV ekranlarında reyting rekorları kırıyordu. Dizide Songül karakterine hayat veren güzel oyuncu Devrim Özkan, oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Son pozu büyüledi Devrim Özkan sosyal medya hesabından pembe mayosuyla pozunu yayınladı. "Karışık" notuyla peş peşe yayınladığı kareler beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun pozlarına takipçilerinden "Kadın güzel, dağılın!", "Barbie misin be kadın", "Melek gibi" yorumları geldi.