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    Devrim Özkan savurduğu saçları ve dekoltesi ile.... "Icardi bunu beğendi"

    Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla ortalığı kasıp kavurdu.
    • 08.11.2022 - 17:31
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    Devrim Özkan savurduğu saçları ve dekoltesi ile.... 'Icardi bunu beğendi'

    Aslen Muğlalı olan ve 1998 yılında dünyaya gelen Devrim Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2. sınıfta eğitimini sürdürüyor.

    İlk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çeken genç ve güzel isim, asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

    Bu diziden sonra ününü yakaladığı Gelsin Hayat Bildiği gibi ile ekran karşısına çıkan Özkan, Songül karakteri ile akıllara kazınmaya başladı.

    Başarılı bir performans sergileyen güzel isim, sosyal medya üzerinden 600 binden fazla kişi tarafından takip ediliyor.

    Genç yaşına rağmen büyük başarılar elde eden Devrim Özkan, aynı zamanda koyu bir Galatasaray taraftarı..

    Twitter üzerinden takımı için paylaşımlarda bulunan Özkan, sosyal medya üzerinden yayınladığı son karesi ile taraftarları hayran bıraktı.

    Devrim Özkan'a yapılan yorumlar arasında bazıları dikkati çekerken, güzelliğine ise ayrı bir parantez açıldı.

    Devrim Özkan büyüledi

    Siyah derin dekolteli elbisesi ile çektirdiği karesini sosyal medya üzerinden yayınlayan Devrim Özkan, güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.

    Gece mavisi farları ile kusursuz gözüken Özkan, gecenin karanlığında adeta ışıldadı.

    Devrim Özkan'a binlerce beğeni dolu yorum gelirken bazıları, "Icardi bunu beğendi" demeden geçemedi.

    Devrim Özkan savurduğu saçları ve dekoltesi ile.... 'Icardi bunu beğendi' #1

    Icardi olayı

    Galatasaray'da forma giyen futbolcu Mauro Icardi, Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın birlikte çektirdikleri fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

    Özkan, sosyal medya hesabından bir süredir aşk yaşadığı ileri sürülen Torreira ve aralarında Icardi'nin de yer aldığı arkadaş grubu ile birlikte olduğu karesini yayınladı.

    Ancak fotoğraftaki bir detay takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Paylaşımda, Özkan ile Icardi'nin Lucas Torreria'yı aralarına alıp, birbirlerinin parmaklarını tuttukları görülürken oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

    Devrim Özkan savurduğu saçları ve dekoltesi ile.... 'Icardi bunu beğendi' #2

    Devrim Özkan savurduğu saçları ve dekoltesi ile.... 'Icardi bunu beğendi' #3

    Devrim Özkan savurduğu saçları ve dekoltesi ile.... 'Icardi bunu beğendi' #4


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