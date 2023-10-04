Devrim Özkan son paylaşımıyla sosyal medyada dikkat çekti: "Güzellikte Devrim yaptı" Ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın Instagram'dan paylaştığı pozlar sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte başarılı oyuncunun o kareleri..

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Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan güzelliği ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Devrim Özkan gerek özel hayatı ile gerekse iddialı pozları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizide canlandırdığı Songül karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu güzelliği ile dikkat çekiyor.

Adı bir süredir Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk dedikodularına karışan Devrim Özkan son olarak paylaştığı kareler ile gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Devrim Özkan verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da 889 bin takipçisi bulunan Devrim Özkan her paylaşımı ile göz dolduruyor.

Ünlü oyuncunun son pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Devrim Özkan'ın son Instagram pozları..