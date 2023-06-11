Devrim Özkan sosyal medyayı coşturdu! Cesur pozlarına alevler yağdı: "Bu güzellik şaka mı? Bir süre Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı söylenen Devrim Özkan, sosyal medya pozlarıyla parmak ısırtıyor. Peş peşe sıraladığı son pozlarına beğeni ve yorum yağmuru geldi.

İki hafta önce final yapan Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde Songül karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Devrim Özkan, güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Dizide canlandırdığı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan başarılı oyuncu, verdiği cesur ve iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Son olarak sosyal medya hesabından sıraladığı iddialı pozları, sosyal medyayı coşturdu. Cesur pozlarına yorum yağdı Mini şortu ve sırt dekolteli kıyafetiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncunun bu pozları herkesi kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncuya “Çok güzelsin”, “Torreira görmesin” gibi yorumlar geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Vuslat, Ramo, Vatanım Sensin gibi başarılı dizilerde rol alan Devrim Özkan sosyal medya pozlarına bir yenisini daha ekledi. 24 yaşındaki güzel oyuncu Muğla’da eğitimini yarım bırakıp İstanbul’a geldi. İlk olarak Rüya dizisiyle oyunculuğa başladı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Devrim Özkan, her paylaşımıyla büyük ilgi görüyor.