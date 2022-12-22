Devrim Özkan sütyensiz güneş banyosu yaptı! 'Icardi nefessiz'

Güzelliğiyle beğeni toplayan Devrim Özkan'ın her karesi olay olmaya devam ediyor. İşte güneş banyosu yapan Devrim Özkan'ın nefes kesen anları...

Oyunculuğu ile son dönemde adından oldukça söz ettiren Devrim Özkan, "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde Songül karakterini oynuyor.

"Kara Mamba" lakaplı Devrim Özkan, oyunculuk bir yana özel hayatıyla da mercek altında.

Doğal güzelliği ve nefes kesen fiziğiyle takipçi sayısı günden güne artan Özkan, henüz 24 yaşında...

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Devrim Özkan, sosyal medyanın da gözdesi haline geldi. Öyle ki, Galatarasaylı topçu Mauro Icardi ile kareleri gündem olan Devrim Özkan, sarı-kırmızılıların da ilgi odağı oldu.

Sütyensiz pozlar

Güzelliği ve pozlarıyla ortalığın tozunu attıran Devrim Özkan, sütyensiz adeta güneş banyosu yaptı.

Sırt dekoltesiyle pozlar veren Özkan, dövmeleriyle dikkat çekti.

Sırtında ve göğüs kenarında dövmeleri olan güzel oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.