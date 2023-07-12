Devrim Özkan tişörtünün altına bir şey giymedi! Görenlerin nutku tutuldu "Yaktın bizi" Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yıldızı Devrim Özkan, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor. Son olarak verdiği cesur pozlara takipçileri kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncuya alevler yağdı.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Songül karakterine hayat veren Devrim Özkan, dizinin final yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Yazın başından bu yana tatile doymayan güzel oyuncu, yurt dışından cesur pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Devrim Özkan, sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti. Pozlarına alevler yağdı Yurt dışında tatiline devam eden Devrim Özkan, beyaz tişörtünün altına hiçbir şey giymedi. Kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, verdiği pozları sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum geldi.