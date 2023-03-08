Devrim Özkan ünlü futbolcunun evinden paylaştı! 'Galatasaray'ın yeni yengesi hayırlı olsun' Daha önce Galatasaray'ın Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın ismi aşk iddialarına karışmıştı. Ancak Özkan'ın 'Sadece arkadaşız' dediği bilinmekteydi. Özkan'ın yeni paylaşımı ise olay oldu.

Spor Toto Süper Lig'de şu anda liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılı takımda yer alan ünlü futbolcu Lucas Torreira'nın ismi daha önce ünlü oyuncu Devrim Özkan ile anılmıştı. Sezon başında Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın sonrasında arkadaş olduklarını söylediği biliniyordu.

Ünlü oyuncu Galatasaray'ın yeni yengesi mi oldu?

Galatasaraylı olduğu bilinen ve bu sezon sarı - kırmızılıların pek çok maçını stadyumdan izlediği bilinen 24 yaşındaki Özkan, Lucas Torreira'nın odağında yer almış ve dikkatini çekmişti.

Sonrasında sosyal medyadan karşılıklı olarak takipleşmeye başlayan ikili, oynanan bir maç sonrası bir mekanda eğlenirken görülmüştü.

Özkan, ilişki konusu hakkında 'Sadece arkadaşız' yorumu yapmıştı ancak ikilinin sık sık buluşması iddiaları alevlendirmişti.

Evine gitti!

Genç isim, geçtiğimiz gün Instagram üzerinden paylaştığı hikayeyle olay oldu. Özkan'ın paylaşımında görülen yerin Lucas Torreira'nın evi olduğu ortaya çıktı.

"Yeni yengemiz belli oldu"

Gelişmenin ardından Devrim Özkan'ın takipçilerinden "Galatasaray'ın yeni yengesi hayırlı olsun", "Galiba yeni yengemiz belli oldu" yorumları geldi.