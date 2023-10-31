Devrim Özkan ve Torreira aşklarını ilan etti! Paylaşımları sosyal medyayı salladı.. Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından ünlü oyuncu Devrim Özkan ile olan fotoğrafını paylaştı.

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira aşklarını resmen ilan etti.

Uzun süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Devrim Özkan ve Lucas Torreira sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile aşklarını açıkladı.

İki isimde Instagram hesaplarından paylaşım yaparak aşk iddialarını doğruladı.

Devrim Özkan kalp emojisi koyarak Lucas Torreira ile olan bir karesini paylaştı.

Lucas Torreira ise 'Seni Seviyorum' notuyla Devrim Özkan'ın kendisini öptüğü bir kareyi paylaştı..