Devrim Özkan'ın bikinili pozları beğeni yağmuruna tutuldu! "Fotoğrafları Torreira mı çekti?" ' Ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın Miami'de verdiği bikinili pozlar sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..

Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizide canlandırdığı Songül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Oyuncu Devrim Özkan şimdilerde tatilin keyfini çıkartıyor. Miami'de tatil yapan ünlü oyuncu özel hayatı ile sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Adı uzun süredir Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk dedikodularına karışan Devrim Özkan'ın, Miami'de Torreira ile birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını güçlendirdi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Devrim Özkan bikinili karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun bu kareleri takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Devrim Özkan'ın son Instagram paylaşımına "Torreira güzel fotoğraf çekiyormuş" ve "Fotoyu Torreira mı çekti?" şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Devrim Özkan'ın son Instagram pozları..