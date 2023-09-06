Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.
Dizide Songül karakterine hayat veren 25 yaşındaki Devrim Özkan, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemde.
Son zamanlarda adı Galatasaray’da forma giyen Torreira ile adı anılan Devrim Özkan, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Devrim Özkan, sadece kariyeriyle değil aynı zamanda aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Son paylaşımı olay!
Cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyen Devrim Özkan, tarzıyla adından söz ettirdi.
Güzel oyuncu ceketinin altına hiçbir şey giymedi. Verdiği cesur pozlar sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncunun bu pozları sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.