Devrim Özkan’ın cüretkar pozu sosyal medyayı yıktı geçti! "Altını giymeyi unutmuşsun" Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adını milyonlara duyuran Devrim Özkan, tarzı ve cesur pozlarıyla hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Ünlü oyuncu bu kez altına bir şey giymeyi unuttu. Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

ensonhaber.com Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Dizide Songül karakterine hayat veren 25 yaşındaki Devrim Özkan, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemde. Son zamanlarda adı Galatasaray’da forma giyen Torreira ile adı anılan Devrim Özkan, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Devrim Özkan, sadece kariyeriyle değil aynı zamanda aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son paylaşımı olay! Instagram'da bizi takip edin Cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyen Devrim Özkan, tarzıyla adından söz ettirdi. Güzel oyuncu ceketinin altına hiçbir şey giymedi. Verdiği cesur pozlar sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun bu pozları sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

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