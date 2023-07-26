Devrim Özkan'ın dekolteli pozlarına yorum yağdı! "Bu güzellik halis mi?" Ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın Miami'de verdiği pozlar sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..

Oyuncu Devrim Özkan şimdilerde tatilin keyfini çıkartıyor. Miami'de tatil yapan ünlü oyuncu özel hayatı ile sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizide canlandırdığı Songül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan güzelliği ile dikkat çekiyor. Adı uzun süredir Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk dedikodularına karışan Devrim Özkan magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Devrim Özkan Miami tatilinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun bu kareleri takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Devrim Özkan'ın son Instagram pozları..