Devrim Özkan'ın dekoltesi sosyal medyayı coşturdu! Kullanıcılar akın ediyor "Güzelliğin başa bela" Şiir gibisin Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle ününe ün katan Devrim Özkan, milyonların gönlünde taht kurdu. Oyunculuğunun yanı sıra tarzı ve cesur pozlarıyla da gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, son pozuyla adeta parmak ısırttı.

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Show TV ekranlarında büyük bir hayran kitlesi oluşturan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinin yıldızı Devrim Özkan, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlüler arasında.

Dizi içinde canlandırdığı Songül karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran 25 yaşındaki genç oyuncu, genç yaşına rağmen gösterdiği oyunculuk yeteneğiyle büyük takdir topluyor.

Son dönemde adı, Galatasaraylı topçu Lucas Torreira ile anılan Devrim Özkan, özellikle güzelliğiyle ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Güzel oyuncu, kariyerinin yanı sıra aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarıyla da gündemde kendine yer buluyor.

Dekoltesiyle olay yarattı

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Devrim Özkan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Deniz kenarında göğüs dekolteli kıyafetiyle kamera karşısına geçti. Verdiği pozlar, takipçilerini mest etti.

Ünlü oyuncunun pozuna "Devrim'in güzelliği başa bela", "Dünyanın en güzel kızı", "Şiir gibisin Devrim Özkan" gibi yorumlar geldi.

Genç yaşına rağmen kariyerinde elde ettiği başarı ve göz alıcı güzelliğiyle Devrim Özkan, hem dizi dünyasında hem de magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.