Devrim Özkan'ın spor pozu Instagram'ı salladı! Karın kaslarına yorum yağdı... 25 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı spor paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekmeye devam ediyor.

Devrim Özkan hem özel hayatı ile hem de cesur paylaşımları ile magazin gündeminde sıklıkla adından söz ettiriyor.

Rol aldığı dizilerdeki performansıyla beğeni toplayan Devrim Özkan şimdilerde Show TV'nin yeni dizilerinden Ne Gemiler Yaktım'da Fidan Hersekli karakterine hayat veriyor.

Geçtiğimiz aylarda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira aşk yaşayan Devrim Özkan daha sonra ilişkiyi sonlandırmıştı.

Instagram'da 989 bin takipçisi bulunan Devrim Özkan her paylaşımı ile beğeni topluyor.

Devrim Özkan Instagram pozları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak spor yaptığı anlardan bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Devrim Özkan fiziğiyle dikkat çekti.

İşte Devrim Özkan'ın spor pozu...