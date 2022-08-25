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    Didem Arslan Yılmaz'dan konuğuna: Disko kıyafeti gibi gelmişsin

    Didem Arslan Yılmaz, programına konuk olarak katılan gencin gösterişli kıyafeti için, “Cesur ne giydin böyle? Bu nasıl bir kıyafet? Yanar döner…” dedi. Stüdyodakiler gülmekten kendini alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:08
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    Didem Arslan Yılmaz'dan konuğuna: Disko kıyafeti gibi gelmişsin

    Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının önceki gün yayınlanan bölümünde şaşkına çeviren anlar yaşandı.

    Günlerdir kayıp olan genç bir kadını bulmaya çalışan Didem Arslan Yılmaz, Cesur isimli bir kişiyi canlı yayına çıkardı.

    Anons ettiği adamın parlak işlemeli kıyafetini gören Yılmaz, demediğini bırakmadı.

    "Ben böyle taşlı kıyafetler giymiyorum, çok ilginç bir adam ya"

    Kıyafeti beğenmeyerek ekibini uyaran ünlü isim, "Cesur ne giydin böyle? Bu nasıl bir kıyafet? Yanar döner... Disko kıyafeti gibi gelmişsin. Bu ne ya arkadaşlar? Bir daha müdahale edin bu kıyafete. Allah Allah çok enteresan. Cebinde parlak bir şey var çok ilginç. Ne yazıyor orada ne deseni var? Ben böyle taşlı kıyafetler giymiyorum. Ne bu sahne kıyafeti mi? Bende bile bu taş yok. Şıkmış ben severim böyle şeyler. Çok ilginç bir adam ya." dedi.

    "Bu benim diskoya gittiğim kıyafetler"

    Didem Arslan Yılmaz'ın söyledikleri karşısında şaşıran adam ise "Bu benim diskoya gittiğim kıyafetler." karşılığını verdi.

    Didem Arslan Yılmaz dan konuğuna: Disko kıyafeti gibi gelmişsin #1

    Didem Arslan Yılmaz dan konuğuna: Disko kıyafeti gibi gelmişsin #2

    Didem Arslan Yılmaz dan konuğuna: Disko kıyafeti gibi gelmişsin #3

    Didem Arslan Yılmaz dan konuğuna: Disko kıyafeti gibi gelmişsin #4

    Didem Arslan Yılmaz dan konuğuna: Disko kıyafeti gibi gelmişsin #5


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